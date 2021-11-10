Абакан, 10 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Ещё 13 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в правительстве региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин (34 года, 62 года, 69 лет, 71 год, 73 года, 73 года, 83 года, 85 лет) и пятеро мужчин (59 лет, 60 лет, 64 года, 67 лет, 69 лет).

Общее число зарегистрированных летальных случаев в Хакасии с начала 2021 года — 1055.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 213 носителей коронавируса, с начала года — 28 497.