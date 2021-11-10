Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Специалисты в области недвижимости отмечают среди жителей Петербурга растущий интерес к приобретению земельных участков и других объектов за чертой города. Прирост сделок в этом сегменте к предыдущему году составил порядка 26%.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом в Ленинградской области

Глава консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева отмечает, что «в четвертом квартале из-за погодных условий и начала зимы, годовой объем сделок может достигнуть уровня 11−12 тыс., что станет абсолютным максимумом для рынка», сообщает РБК-Петербург.

На желании петербуржцев приобретать загородные дома сказываются прежде всего коронавирус и сопутствующие ему ограничения. Трудности с выездом за границу и уход на дистанционную работу — то, из-за чего жители города стали чаще вкладывать свои финансы не в квартиры, а в дома.

Отметим, что цены на рынке загородной недвижимости выросли вместе со спросом. Так, например, коттеджи эконом-класса в стоимости за квадратный метр прибавили до 43,3 тыс. рублей. В следующем классе стоимость увеличилась до 68,9 тыс. рублей. Значительно спрос повлиял на цены участков в районах недалеко от города. Так, во Всеволожском районе Ленобласти стоимость одной «сотки» выросла до 330,4 тыс. рублей.