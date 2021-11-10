Кампала, 10 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун посетил с 8 по 9 ноября Уганду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе поездки южнокорейский дипломат встретился с министром иностранных дел Уганды Орйемом Окелло, с которым обсудил сотрудничество на международной арене и укрепление предметного сотрудничества между странами.

Чхве Чжон Мун также обратился к правительству Уганды с просьбой поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (MOT), а также южнокорейские компании, заинтересованные в строительстве ключевых объектов инфраструктуры Уганды.

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В свою очередь, глава МИД Уганды отметил, что Южная Корея является надежным союзником страны, а также выразил надежду на увеличение объёмов инвестиций южнокорейских компаний в такие области, как производство, сельское хозяйство, туризм и разработка нефтяных и газовых месторождений.