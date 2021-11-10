Элиста, 10 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтвердили ещё 43 случая заражения коронавирусом. Такие данные 10 ноября ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

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В ковидных госпиталях на лечении остаётся 541 пациент. Состояние 36 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2322 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 32 826 человек. Выписаны с выздоровлением 31 138 пациентов.