Оренбург, 10 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области улучшается эпидситуация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В результате снижается число госпитализаций. Принято решение о сокращении коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире в Instagram заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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Она отметила, что в начале октября в сутки госпитализировали в среднем 470 человек, за 8 ноября — 230 человек. Произошло снижение более чем два раза. Сократилось и число вызовов скорой помощи. На начало октября в центральной зоне области регистрировалось в среднем 900 вызовов к пациентам с признаками вирусных респираторных заболеваний, на прошлой неделе (1−7 ноября) — 500.

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 свободен на 30%. Сейчас развернуто 4600 коек. В течение недели сократят 650 коек. В частности, планируется к закрытию COVID-отделения на базе роддомов в Новотроицке, Орске, а также на базе других медучрежедний этих городов и Бузулука, Сорочинска, Оренбурга, Сакмары, Саракташа.