Самара, 10 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В нынешних условиях QR-коды, которые являются электронными свидетельствами того, что человек вакцинирован, крайне необходимы. Об этом 9 ноября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия-24» в программе «Главная тема».

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«Мы должны защищать жителей региона, должны препятствовать распространению инфекции, должны и создавать условия для вакцинации», — заявил Азаров, подчеркнув, что в настоящее время в регионе вакцинированным людям доступно все, и чтобы проконтролировать вакцинирован ли человек, были придуманы QR-коды, которые являются электронными свидетельствами вакцинации.

Он отметил, что доступ во все учреждения и организации области открыт также для людей, которые перенесли в течение полгода коронавирус, либо имеют отрицательный ПЦР-тест.

Азаров напомнил, что в области есть дополнительные ограничения по культурным и спортивным мероприятиям, действуют особые режимы для общепита (в ночное время они не работают).

«На сегодняшнем этапе мы посмотрим, как эти меры работают. Это гораздо лучше, чем нерабочие дни, чем этот всеобщий карантин», — заявил глава региона, отметив, что эта практика будет расширяться, а контроль будет совершенствоваться.