Ханты-Мансийск, 10 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 250 новых случаев заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (68 случаев), сообщает 10 ноября региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 253 случая. С 6 ноября, когда было выявлено 261 заражение коронавирусом за сутки, заболеваемость COVID-19 в регионе идёт на спад.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 10 ноября в Югре зарегистрировано 84 715 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 207 человек, 1475 пациентов с COVID-19 скончался (на 14 человек больше, чем днём ранее).