Джакарта, , 09:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присвоил звание национального героя четырем историческим деятелям, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Решение о присвоении звания изложено в указе президента № 109 от 2021 года о присвоении звания Национального героя. Звания присвоены в знак признательности за деятельность четырех лидеров.

Звание национального героя присвоено королю Центрального Сулавеси Кунчиотуту. Попытки сделать Кунчиотуту национальным героем появились с 1990-х годов.

Национальным героем также стал султан Аджи Мухаммад Идрис. Это 14-й султан Кутай Картанегара и Мартадипура, который правил султанатом с 1735 по 1778 год.

Кроме того, звание героя присвоено Усмару Исмаилу, отцу индонезийского кино.За свою карьеру Усмар Исмаил снял более 30 фильмов.

Звание национального героя также присвоено Раден Ария Вангсакара, борцу с голландским колониализмом.