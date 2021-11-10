В Челябинской области выявили уже более 116 тыс. носителей коронавируса
Челябинск, 10 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 ноября обнаружили 572 заразившихся хоронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе выявили уже 116 246 случаев заражения. Выздоровели 92 477 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается уже 17 914 человек. Скончались от ковида ещё 29 челябинцев.