Челябинск, 10 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 ноября обнаружили 572 заразившихся хоронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 116 246 случаев заражения. Выздоровели 92 477 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 17 914 человек. Скончались от ковида ещё 29 челябинцев.