Абакан, 10 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 213 случаев заражения коронавирусом, в том числе 81 — в Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в правительстве республики.

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С начала 2021 года в регионе выявлено 28 497 носителей SARS-CoV-2. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9, за семь дней — 1,0.

В Хакасии по состоянию на 10 ноября амбулаторно лечатся 6102 ковид-пациента. В стационарах находится 1571 человек, в том числе 19 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Хакасии COVID-19 диагностировали у 219 человек.