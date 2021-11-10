Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Трое из скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике умерли 2044 человека. Отмечается, что все они также страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

По состоянию на 10 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 1158 пациентов. 116 тяжёлых больных находятся в реанимации, 76 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 4 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1445 коек: занято — 1158, свободно — 287 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,1%», — отметили в оперштабе.