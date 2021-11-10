В Якутии 152 пациента находятся в тяжёлом состоянии из-за COVID-19
Якутск, 10 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Cанитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Якутии остаётся напряжённой. В республике 152 тяжёлых пациента, 42 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщила 10 ноября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»
Читайте также: В России за сутки выявили свыше 39 тысяч заражений коронавирусом
Он подчеркнула, что часто якутяне не обращаются вовремя за медицинской помощью, и это осложняет впоследствии их лечение. Вице-премьер также напомнила: в Якутии продолжает действовать указ главы региона о введении режима повышенной готовности, который по сути является режимом предЧС.
За сутки в регионе зафиксировано 290 новых случаев коронавирусной инфекции, 139 из них — в Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 39 160. Происходит снижение суточного прироста.