Париж, 10 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В ситуации, когда в мире наблюдается столкновение между крупными державами, только единство стран Евросоюза позволит объединению эффективно отстаивать свои интересы. Об этом в ходе телеобращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

Именно на фоне «столкновений американской, китайской и российской держав, а также дестабилизации множества зон в мире» к Франции с января 2022 года перейдёт председательство в ЕС.

«Франция не будет сильной в одиночку. Вызовы, которые появляются на фоне столкновений мировых держав, показывают, что лишь единство Европы, солидарность могут гарантировать оказание поддержки каждой европейской стране и обеспечить силу удара», — подчеркнул глава Пятой республики.

Он призвал партнёров по Евросоюзу работать сообща, чтобы «вместе регулировать деятельность цифровых гигантов, вырабатывать общую стратегию по сокращению вредных выбросов и обеспечивать свою энергетическую и технологическую независимость».