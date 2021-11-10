Кызыл, 10 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 567. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 73 новых носителя.

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«Из 73 заболевших мужчин — 37, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 31, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 436 пациентов, в том числе 41 ребёнок. На амбулаторном лечении находятся ещё 456 носителей, 132 из которых не исполнилось 18 лет.

Занятость коечного фонда для ковид-пациентов, по данным на 10 ноября, составляет 68% из 640 коек.