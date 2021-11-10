Варшава, 10 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Сейма Польши, которое состоялось 8 ноября по случаю обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что «на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«На восточной границей мы имеем дело с отрежиссированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015—2016 годах», — сказал Матеуш Моравецкий.

По мнению польского политика, «режиссером» миграционного кризиса выступает Александр Лукашенко, «действующий при одобрении России».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.