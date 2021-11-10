Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 65 126. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 жителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 173 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 57 522 пациента, в том числе 284 за последние сутки. В числе контактных лиц, по данным на 10 ноября, остаются более 12,6 тыс. человек.