Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Ходатайство с просьбой о блокировке раскрытия архивных документов по делу о штурме американского Конгресса 6 января поступившее от экс-президента США Дональда Трампа, отклонил суд округа Колумбия. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба суда.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В постановлении суда сказано, что ходатайство истца о запрете доступа к документам отклонено. Запрос о раскрытии документов, касающихся действий экс-президента Трампа и его помощников направил в национальный архив США специальный комитет нижней палаты Конгресса, занимающийся расследованием по делу о штурме Капитолия.

В случае отсутствия судебного запрета, национальный архив может направить все имеющиеся по делу о штурме здания Конгресса США документы конгрессменам уже 12 ноября. В свою очередь Трамп уведомил суд о подаче апелляции. Ряд американских СМИ предполагает, что дело, в конечном итоге, будет рассматривать Верховный суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгресс США вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 год еще шестерых экс-помощников Трампа.

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