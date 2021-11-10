Горно-Алтайск, 10 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрировано в Горно-Алтайске (+34), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+10), Шебалинского (+6), Усть-Коксинского (+4), Турочакского (+2) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 23 500.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 19, за весь период — 21 078. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1142, за весь период — 313 605», — добавили в оперштабе.