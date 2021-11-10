Хельсинки, 10 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Примерно 30 нелегальных мигрантов, которые перешли границу Белоруссии и ЕС, были приняты Финляндией с начала 2021 года, 9 ноября сообщило издание Ilta-Sanomat со ссылкой на главу финской пограничной охраны Микко Лехмуса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, речь идет о лицах, которые оказались на территории Польши, Латвии и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может спровоцировать дестабилизацию ситуации в странах Восточной Европы.