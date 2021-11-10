Сеул, 10 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Китай подтвердил намерения поставить в Южную Корею 18,7 тыс. тонн мочевины в рамках действующих контрактов, сообщает пресс-служба южнокорейского МИД.

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По его данным, Пекин заверил Сеул, что готов поставить компоненты для создания раствора мочевины в краткие сроки. При этом утверждается, что все процедуры перед отправкой грузов уже проведены. Отмечается, что поставки будут проходить в соответствии с уже действующими контрактами с южнокорейскими фирмами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал свою администрацию увеличить импорт водного раствора мочевины в связи с дефицитом этого компонента в стране. Этот раствор используется в дизельных транспортных средствах в Республике Корея.