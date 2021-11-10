Пекин, 10 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны Китая выразил 9 ноября решительное несогласие и осуждение визита на Тайвань членов Конгресса США, прибывших на военном самолете, сообщает агентство Синьхуа.

Плакат «Мы преисполнены решимости освободить Тайвань!»

«Акт США произвольно вмешался во внутренние дела Китая, серьезно подорвал территориальный суверенитет Китая и создал серьезную угрозу миру и стабильности в регионе Тайваня», — заявил представитель Министерства национальной обороны Китая Тань Кэфэй, повторив, что Тайвань является священной и неотъемлемой частью китайской территории.

«Мы строго предупреждаем, что Соединенные Штаты должны немедленно прекратить свои провокационные действия и все деструктивные шаги, которые ведут к дальнейшей эскалации напряженности в тайваньском регионе, и воздерживаться от отправки ложных сигналов сепаратистским сторонникам «независимости Тайваня», — добавил Тан.

Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня не должно недооценивать ситуацию или предпринимать отчаянные шаги, которые приведут только к катастрофе на Тайване, предупредил Тан. Китай должен быть и будет воссоединен, подчеркнул он.

«Никто не должен недооценивать непоколебимую решимость китайского народа, твердую решимость и мощную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал Тан, добавив, что Народно-освободительная армия остается в состоянии повышенной готовности и примет все необходимые меры, чтобы подавить любое внешнее вмешательство или любые формы сепаратистских попыток добиться «независимости Тайваня».