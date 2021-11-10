Мадрид, 10 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заверила, что она в политическом смысле «верна» лидеру Partido Popular Пабло Касадо. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на интервью Аюсо телепрограмме El Hormiguero.

Цитата из видео на YouTube Исабель Диас Аюсо

При этом Аюсо заверила, что она «свободная женщина со своими собственными критериями», поэтому она не прекратит «борьбу за комфорт», такую как борьба за лидерство партии в Мадриде.

Аюсо в интервью упомянула о внутренней борьбе за контроль над мадридским отделением PP, а также выступила с посланием о единстве партии «в интересах Испании», чтобы снизить напряжение последних нескольких недель в связи с предстоящим проведением регионального съезда, на котором она будет представлена в качестве кандидата на пост главы.