Минск, 10 ноября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Две крупные группы нелегальных мигрантов прорвались через заграждение на границе из Белоруссии в Польшу. Об этом 10 ноября сообщает польское радио «Белосток».

Ggia Мигранты

Уточняется, что две группы нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки, численностью несколько десятков человек каждая, прорвали заграждение на границе в районе Крынок и Беловежи. Мигранты проникли с территории Белоруссии в Польшу, в настоящее время они разыскиваются.

Отмечается, что часть мигрантов силовикам удалось вернуть. В районе пункта пропуска «Кузница», где происходили волнения накануне, обстановка спокойная.

Напомним, более двух тысяч беженцев остаются на границе Белоруссии с Польшей, создавая напряжённую обстановку. Среди мигрантов большое количество женщин с малолетними детьми, польские силовики не пропускают людей на свою территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о ключевой роли западных стран в создании миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран Евросоюза.