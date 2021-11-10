Абуджа, , 00:51 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в результате массового ДТП в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба дорожной полиции штата Нигер.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в городе Минна столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика. После столкновения на месте ДТП начался пожар из-за разлива нефтепродуктов. В результате аварии погибли девять человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по инциденту проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в нигерийском городе Энугу произошло ДТП с участием автоцистерны и велосипедов. В результате дорожной аварии погибли шесть человек, еще трое пострадали.