Брюссель, 10 ноября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии коснётся 30 физических и юридических лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис на границах республики со странами объединения и некоторых других, сообщило 9 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Миграция людей

По их сведениям, в чёрный список ЕС включен глава МИД Белоруссии Владимир Макей, Белорусская национальная перестраховочная организация, авиакомпания «Белавиа». Имена других лиц не разглашаются.

Предполагается, что санкции будут введены уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к введению расширенного режима санкций против Белоруссии призвала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Миграционный кризис, в создании которого Евросоюз обвиняет белорусские власти, связан с незаконным пересечением границы нелегальными мигрантами.