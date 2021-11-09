Архангельск, 9 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В Архангельской области растет спрос на ковид-вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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"Уже первый рабочий день продемонстрировал рост желающих вакцинироваться. Так, за минувшие сутки прививку сделали почти четыре тысячи жителей области», — сообщили в минздраве.

Всего, по данным ведомства, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 371 925 жителей региона.

Вместе с тем в ряде учреждений региона зафиксирован дефицит вакцины «Спутник Лайт», которая в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ назначается тем, кто переболел COVID-19, и тем, кто проходит ревакцинацию.

«Вакцина будет перераспределена таким образом, чтобы обеспечить ее наличие во всех пунктах вакцинации», — сообщил глава минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 456 человек.