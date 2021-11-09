Белград, 9 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Правительство Сербии 9 ноября приняло указ о максимальной розничной цене хлеба. Об этом сообщила министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич.

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По словам министра, правительство приняло решение ограничить стоимость буханки самого популярного хлеба «Сава» 46 динарами (примерно 50 центов — ИА REGNUM) для того, чтобы обеспечить непрерывное снабжение рынка этим типом хлеба.

«Розничная цена хлеба «Сава» теперь не превысит 46 динаров. Несмотря на сбои рынка, прежде всего речь идет о стоимости пшеницы, у Сербии достаточно резерва и мы выделим из 30 000 тон для хлебозаводов», — процитировал телеканал РТС слова Матич.

Напомним, что на увеличение стоимости продуктов питания в Сербии повлияла цена энергоносителей на мировом рынке.