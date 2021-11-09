Ижевск, 9 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Удмуртии для беременных и кормящих женщин откроют специализированные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом в прямом эфире в социальной сети сообщил глава республики Александр Бречалов.

Pixabay.com Беременная женщина

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Он уточнил, что беременные женщины могут делать прививку на сроке после 22 недель. Сейчас в республике такую возможность имеют 3675 будущих мам. Этих женщин с 10 ноября будут принимать в Центре общественного здоровья без очереди в специальном кабинете, отдельном от остальных граждан. Здесь можно сделать прививку в будние дни с 8:00 до 19:00 по местному времени, в выходные — с 10:00 до 16:00.

«Кроме того, для тех женщин, которым необходима консультация акушера-гинеколога перед вакцинацией будет открыт дополнительный кабинет в Перинатальном центре Первой республиканской клинической больницы в рабочие дни с 8:00 до 11:00», — добавил Бречалов.

В Удмуртии с 25 июля вакцинировались от коронавируса 304 беременных женщины.

«Все они хорошо перенесли вакцинацию», — заверил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 ноября прививку от коронавируса сделали 563 653 человека. Второй компонент препарата получили 357 982 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: Почти 358 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19