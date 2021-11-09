Дамаск, , 22:14 — REGNUM Комплексы ПВО «Бук-М2» и «Панцирь-С», поставленные на вооружение сирийской армии, уничтожили шесть из восьми ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по территории Сирии, сообщил 9 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» Jilkin.ru

Израильские ракеты были сбиты во время авиаудара, нанесенного 8 ноября.

«8 ноября с 20:16 до 20:23 шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля, нарушив государственную границу САР со стороны Северного Ливана, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С» уничтожено шесть ракет», — рассказал Вадим Кулить.

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