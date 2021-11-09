Париж, 9 ноября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретятся с главами МИД и оборонного ведомства Франции 12 ноября в Париже, сообщает 9 ноября пресс-служба дипломатического ведомства Франции.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу

По утверждению МИД Франции, двусторонняя встреча пройдёт на полях международной конференции по Ливии.

«В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил Франции примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — указано в сообщении французского МИД.