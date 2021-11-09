Рим, 9 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Комитет по безопасности парламента Италии подозревает экс-премьера страны Маттео Ренци и популистское «Движение 5 звезд» в получении средств из-за рубежа, передают национальные СМИ во вторник, 9 ноября.

Presidencia de la República Mexicana Маттео Ренци

Популистов обвиняют в получении денег от властей Венесуэлы. Во время попытки госпереворота в этой стране лидеры «Движения 5 звезд» высказывались против действий инициаторов протестов.

О какой стране или странах идет речь в случае с Ренци, не уточняется. Прокуратура Италии продолжает проверку.