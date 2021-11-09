Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Западные страны уже грозят Белоруссии новыми санкциями за то, что не хотят принимать беженцев, перекладывая с себя ответственность, заявил 9 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Он напомнил, что когда такие же ситуации наблюдались на границах иных стран, разговор шёл совсем другой.

«Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую», — подчеркнул Небензя.

«Наша эстонская коллега не нашла ничего лучшего, как использовать трибуну Совета Безопасности ООН для очередного — уже не в первый раз — шельмования Белоруссии. Напомню, что беженцы, которые находятся на границе с Польшей и Литвой, стремятся в Европу, они не стремятся остаться в Белоруссии. Так кто создает кризис, строя заборы из колючей проволоки и массово стягивая военных к границе?», — добавил постпред России при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Евросоюза пригрозили Минску новыми санкциями, обвинив Белоруссию в создании потока беженцев, пытающихся прорваться в страны ЕС через Польшу.