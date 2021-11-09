Донецк, 9 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Обстрелу подвергли украинские боевики село Спартак в северном пригороде Донецка, сообщает 9 ноября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел ВСУ вели из артиллерийских орудий калибра 152 мм. По ДНР выпущено со стороны населённого пункта Опытное шесть снарядов. Огонь боевики открыли в 18:25 мск.

Напомним, ранее замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 8 ноября при обстреле со стороны ВСУ погиб один военнослужащий республики и ещё один получил ранение.