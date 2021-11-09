Владимир, 9 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области разработают специальный выездной курс для подготовки студентов-медиков к оказанию психологической помощи пострадавших от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Авдеев.

Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Авдеев 9 ноября встретился со студентами-медиками, которых будут привлекать к работе медицинских учреждениях региона, чтобы решить кадровые проблемы. Студенты-волонтёры рассказали о желании получать специальные знания для того, чтобы быть ещё более полезными в своей добровольческой деятельности. Психологическую помощь планируют оказывать переболевшим и людям, которые боятся коронавируса, вакцинации и связанных с ковидом явлений. Такая помощь, считают студенты, поможет разгрузить штатных медиков и даже снять часть нагрузки со службы скорой помощи.

Александр Авдеев также сообщил, что волонтёров-медиков поощрят бесплатными проездными билетами на общественный транспорт, а тех, кто будет помогать врачам в борьбе с коронавирусом, поощрят материально.