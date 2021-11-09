Париж, 9 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Франция готова рассмотреть вопрос о новых мерах против Белоруссии из-за кризиса с мигрантами на польской границе., сообщает 9 ноября агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Франции.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

По его словам, Минск искусственно создаёт новые миграционные потоки.

«Мы солидарны с Польшей …, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — заявил представитель МИД Франции.

В Париже уверены, отметил он, что белорусские власти «подпитывают миграционный трафик для дестабилизации Евросоюза».

Франция готова к «усилению мер против белорусского режима», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Белоруссии и Польши скопились не менее двух тыс. мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока. Они пытаются прорваться через пограничные заграждения, власти Польши перебрасывают к месту возможного прорыва своих силовиков и военных с бронетехникой.