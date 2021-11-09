Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Американский предприниматель Джефф Безос отреагировал на «завирусившийся» ролик с участием его девушки Лорен Санчес и актёра Леонардо ДиКаприо. Об этом 9 ноября пишет издание Page Six.

Джефф Безос U.S. Department of Defense

Безос опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором «пригрозил» ДиКаприо: «Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать», — написал он. К посту прилагалась фотография предпринимателя с предупредительным знаком. который гласит: «Опасно! Крутой смертельный обрыв».

https://twitter.com/JeffBezos/status/1457720343297019904

Ранее в Сети появилось видео, на котором Лорен Санчес внимательно смотрит снизу вверх на Леонардо ДиКаприо, который что-то рассказывает. Пользователи считают, что взгляд девушки Безоса был «влюблённым», после чего появились слухи о её заинтересованности актёром.

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