Москва, 9 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Настрой Банка России в его борьбе с инфляцией не оставляет сомнений в том, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. ПлехановаКонстантин Ордов.

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«Ставки по ипотечным кредитам продолжают увеличиваться вслед за ростом ключевой ставки, — сказал Ордов. — Пока стоимость ипотеки не достигла уровня 2019 года, но настрой ЦБ РФ в борьбе с инфляцией не оставляет сомнений в продолжении политики ужесточения ДКП и новых решениях по повышению ключевой ставки. Стоимость денег в российской экономике возрастает, поэтому банкам пока удается сохранять интерес к ипотечным продуктам путем медленного увеличения ипотечных ставок, особенно на фоне ставок по депозитам».

Плюс к этому, как уточнил Ордов, банки получают проценты по выданным девелоперам кредитам.

«В итоге банки готовы поддерживать минимальные ставки по ипотеке, получая проценты с обеих сторон. Вот они, секреты рекордных доходов банковского сектора 2021 года. И 2022 год обещает быть для них еще более урожайным, так как возможное снижение спроса на ипотечные продукты замещается ростом средней величины ипотечного кредита и ставки по нему», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ при неблагоприятной экономической конъюнктуре доля просрочки по ипотечным кредитам может вырасти до 2−4%.