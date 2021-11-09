Саратов, 9 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Саратовской области для продвижения вакцинации против коронавирусной инфекции возможно задействуют учёных-иммунологов. Соответствующее предложение прозвучало 9 ноября от губернатора региона Валерия Радаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В Саратовском государственном медуниверситете им. В. И. Разумовского на кафедре иммунологии есть авторитетные специалисты, которые занимаются исследованием коронавируса и вакцинации, заявил руководитель субъекта федерации.

«Эксперты крайне убедительно, на научной основе объясняют, что дает прививка. На региональном уровне не хватает выступлений профессионалов на эту тему. Нужно, чтобы иммунологи выезжали на предприятия, выходили на радио и телевидение», — отметил Радаев.

По словам губернатора, иммунологи несколько раз встречались с коллективом Саратовского нефтеперерабатывающего завода, где в настоящее время привито 80%.

«Ничто так не убеждает, как квалифицированные ответы на любые вопросы. Охват организаций и предприятий должен быть максимальным», — подчеркнул глава Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации — в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, в Красноярском крае Татарии, Туве и Чувашии.

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