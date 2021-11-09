София, , 17:56 — REGNUM Официальная София в ближайшее время рассмотрит возможность введения экстренных мер по спасению и защите культурного наследия Болгарии. Об этом 9 ноября со ссылкой на министра культуры служебного правительства республики, профессора Велислава Минекова сообщает Болгарское телевидение.

Храм-памятник «Александр Невский». София. Болгария Interact-Bulgaria

По словам министра, поводом для обсуждения подобных действий послужил грандиозный пожар, произошедший 9 ноября в центре Софии в бывшем кинотеатре «Возрождение», имеющем статус памятника архитектуры и культуры.

Минеков «Снова красивое здание, являющееся частью нашей общей истории, становится жертвой неэффективного законодательства. Нет никаких гарантий, что завтра не будут уничтожены другие объекты национальной гордости. Наша задача — положить конец халатному отношению к историческому наследию».

Как подчеркнул министр, соответствующий документ будет представлен на обсуждение новому правительству Болгарии, которое будет сформировано после парламентских выборов в этой стране 14 ноября нынешнего года. «В противном случае мы рискуем остаться без самого главного — собственной памяти», — резюмировал он.

Напомним, крупный пожар в культовом здании кинотеатра «Возрождение» в Софии вспыхнул 9 ноября около 7 утра по местному времени (около 8:00 мск). На локализацию возгорания пожарным понадобилось около четырех часов. Жертв и масштабных разрушений нет. Ранее корпус кинотеатра горел дважды — в 1940 и в 2017 гг. В обоих случаях виновниками инцидентов были поджигатели.