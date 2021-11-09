Пекин, 9 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Военное ведомство Китая организует боевое патрулирование Тайваньского пролива, сообщает 9 ноября пресс-служба Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

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Подчеркивается, что это вызвано «ошибочными действиями одной страны».

«Восточное командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в Тайваньском проливе, что позволит повысить боеспособность и потенциал совместных действий различных родов и видов войск», — указано в сообщении пресс-службы.

«Тайвань является частью Китая. Эти операции направлены против ошибочных действий и заявлений определенной страны по тайваньскому вопросу, а также против сил, поощряющих независимость Тайваня», — подчеркивают в командовании НОАК