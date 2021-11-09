Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Компания «Метрострой Северной Столицы» (МССС) готовится к строительству новой станции петербургского метрополитена «Туристская», которая станет продолжением Невско-Василеостровской (зелёной, третьей) линии. Об этом 9 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МССС.

Тоннель метро Петербурга Metrostroy-spb.ru

Напомним, о планах строительства новой станции «Туристская», между станциями «Беговая» (введена в 2018 году, — прим. ред.) и «Каменка» (планируется, — прим. ред.) стало известно еще в 2017 году. Планировалось что после того, как проходческий механизированный комплекс «Надежда» завершит строительство тоннеля от «Беговой» до «Приморской», его демонтируют и привезут к стартовому котловану на Туристской улице, после чего щит отправится в сторону будущей станции «Планерная».

Однако этого не произошло. После постройки нового участка зелёной линии между «Приморской», «Новокрестовской» (ныне станция «Зенит») и «Беговой» щит был перевезен в Москву на строительство тоннеля на участке Большой кольцевой линии метро от станции «Кунцевская» до станции «Давыдково».

Как стало известно ИА REGNUM, пока у компании МССС нет дополнительного соглашения с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга на строительство «Туристской». Однако к марту 2022 года ожидается, что щит «Надежда» вернется в Петербург.

«Сегодня ведутся подготовительные работы в части согласования исходно-разрешительной документации, подготовки оборудования, необходимые для скорейшего начала строительства», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе МССС.

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