Саратов, 9 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. От жителей Саратовской области с учетом введения QR-кодов поступает много вопросов по пунктам вакцинации, расположенных в торговых центрах. Губернатор региона Валерий Радаев 9 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом поручил обеспечить максимальную доступность прививочных пунктов в торговых центрах с учетом нововведений.

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«Нужно максимально упростить их доступность, не нарушая предписаний о QR-кодах. И здесь возможны решения. Например, обеспечить отдельным входом пункт вакцинации, при необходимости перенести его на первый этаж. И сделать это нужно уже сегодня. Среди населения такие пункты очень востребованы. Никаких преград быть не должно», — подчеркнул глава Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 8 ноября по QR-коду осуществляется допуск в театры, кинотеатры, цирк, учреждения общественного питания, туристические базы, базы отдыха, бассейны и кальянные. Также документ необходимо предъявить работникам и посетителям торгово-развлекательных центров; объектов торговли непродовольственными товарами; гостиниц, отелей; парикмахерских, салонов красоты, СПА; массажных салонов, соляриев; организаций бытовых услуг; микрофинансовых и страховых организаций, банков и почтовой связи.

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