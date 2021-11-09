Ново-Огарево, Московская область, 9 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 9 ноября обсудил вопросы государственной пограничной политики России и эпидемиологический эффект нерабочих дней с 1 по 7 ноября.«У нас сегодня два вопроса. Первый — о ходе реализации основ государственной пограничной политики России… хочу сразу сказать, что здесь очень много сделано за прошедшее время, поговорим сейчас поподробнее об этом. А второе — о динамике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и мерах по её снижению», — заявил Путин.

ИА REGNUM Путин

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«Мне хотелось бы послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией вот та мера, которую мы ввели — это выходные дни, которые только что закончились недавно, — и что предполагается сделать в ближайшее время», — продолжил он.