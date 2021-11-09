Волжский, Волгоградская область, 9 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. К лишению свободы приговорил суд 17-летнего юношу за избиение таксиста на автозаправочной станции в Волжском Волгоградской области. Подросток решил «заступиться» за отца, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Конфликт между 42-летним пассажиром такси и 24-летним водителем произошёл в июле 2012 года на заправке по улице Логинова. Сын пассажира, наблюдавший за ссорой, в какой-то момент взял из багажника «неустановленный металлический предмет» и ударил им по голове таксиста. Молодого человека с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лобной кости госпитализировали, по оценке экспертов его здоровью причинён тяжкий вред.

Обвиняемый юноша признал свою вину. Приговором суда ему назначен год лишения свободы в воспитательной колонии. Решение ещё не вступило в законную силу.