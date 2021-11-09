Москва, , 16:55 — REGNUM Первая экспедиция российских космонавтов на Луну может быть осуществлена по схеме РКК «Энергия», опубликованной 9 ноября на сайте Научно-технической конференции ученых и специалистов.

Луна Zastavki.com

По мнению сотрудников РКК «Энергия», экспедиция потребует не менее чем четырех запусков ракеты «Ангара-А5В».

"Россия ведет разработку собственной лунной программы. Для организации лунной экспедиции на данный момент рассматривается вариант запуска пилотируемой миссии к Луне с помощью четырехпусковой схемы полета с использованием ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5В», — указано в сообщении.

Четыре запуска космических ракет потребуются для сборки на орбите лунного перелётного комплекса, состоящего из взлетно-посадочного комплекса, двух транспортных кораблей и перспективного пилотируемого транспортного корабля «Орленок».

Первая ракета выводит лунный взлетно-посадочный комплекс на околоземную орбиту. Через месяц производится запуск транспортного корабля, а затем производится стыковка этих объектов. Транспортный корабль доставляет комплекс на лунную орбиту.

На следующей стадии к околоземной орбитальной станции запускается пилотируемый корабль «Орленок» с космонавтами на борту. На орбите они ожидают запуска четвертой ракеты «Ангара», которая выведет в космос еще один транспортный корабль, который доставляет «Орленка» к Луне.

На лунной орбите происходит сборка всего комплекса, космонавты переходят в спускаемый аппарат и высаживаются на поверхность Луны, где могут провести до двух недель.

По окончании миссии на поверхности Луны, взлетно-посадочный комплекс стартует на лунную орбиту, стыкуется с кораблем «Орленок», и космонавты возвращаются на нем на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о планах высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году.

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