Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Государственный Эрмитаж впервые представит виртуальный выставочный проект «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Hackatao, Hack of a Bear (fragment) ©HACKATAO. Courtesy of the artist Пресс-служба Эрмитажа

Основная идея выставки — исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства в 2014—2021 годах. На выставке представлено 38 NFT-проектов, которые демонстрируют различные линии развития токенизации художественных произведений. Это как ключевые работы для истории NFT, так и совершенно новые — созданные специально для выставки.

«Здесь можно увидеть примеры генеративного искусства, «on-chain» произведений, коллективного владения работами и проектов с алгоритмами коллективного творчества. Также представлены разные эстетические и жанровые подходы к созданию NFT: утопические видения будущего, обращение к образам «традиционного» классического или современного искусства, глитч-арт, цифровые скульптуры, проекты о связи реального и виртуального», — пояснили в музее.

Выставка будет доступна зрителям с 10 ноября по 10 декабря на сайте celestialhermitage.ru.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эрмитаж выставил на продажу цифровые произведения из лимитированной цифровой коллекции, созданной на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Наибольшую сумму принесла цифровая копия работы Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», ее приобрели более чем за 10 млн рублей. Общая сумма выручки составила более 32 млн рублей.

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