Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж впервые представит виртуальный выставочный проект «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Пресс-служба Эрмитажа

Hackatao, Hack of a Bear (fragment) HACKATAO. Courtesy of the artist