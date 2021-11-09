Анкара, 9 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ещё две АЭС будут созданы в Турции, заявил 9 ноября в ходе выступления в Анкаре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» в Турции

Отметив, что первый блок АЭС «Аккую» будет введён в эксплуатацию в 2023 году, Эрдоган, указал на то, что страна должна быть обеспечена атомной энергией, а затем заявил:

«После «Аккую» мы быстро начнём подготовку к строительству второй и даже третьей АЭС».

Напомним, «Аккую» создаётся по проекту Росатома. Она включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.