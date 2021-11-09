Архангельск, 9 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области было выявлено 456 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Среди новых заболевших — 115 архангелогородцев, 56 северодвинцев, 54 жителя Красноборского района, 24 — Вельского. Новые случаи заболевания выявлены также в Новодвинске, Мирном, Няндомском районе и других муниципалитетов.

«В статистику включены пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Московскую область, Турцию и Египет», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 39 160 человек.