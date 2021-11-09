Кемерово, 9 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Теперь попасть на массовые творческие, научные, спортивные и иные мероприятия, проводимые в Кемеровском государственном университете, можно будет только при наличии QR-кода. Об этом сообщили в самом вузе.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«Администрация вуза планирует проводить внеучебные мероприятия согласно календарному плану, однако, исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Кузбассе, принято решение об усилении мер контроля за состоянием здоровья студентов и преподавателей. В частности, подобные нововведения коснутся ближайших массовых мероприятий, которые пройдут в вузе», — уточнили в КемГУ.

Также, на территории университета продолжают работать мобильные пункты вакцинации.